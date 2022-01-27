Медведев заявил, что Меркель была конструктивным и понятным партнером России

Ангела Меркель Фото: REUTERS

Ангела Меркель на посту канцлера ФРГ была для Москвы непростым, но конструктивным и понятным партнером, заявил журналистам заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

"Конструктивным - потому что с ней всегда можно было искать какие-то компромиссы. Понятным - потому что она слышала аргументы, - аргументировал Медведев. - Ну и непростым - потому что она очень часто занимала позицию, которая очень сильно отличалась от нашей, особенно после 2014 года".

Напомним, Ангела Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет. Дольше нее на этом посту был только Гельмут Коль, да и то только на несколько дней. Он сохранял должность с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Ангелой Меркель после ее отставки. Российский лидер поблагодарил ее за многолетнее плодотворное сотрудничество и отметил, что бывшего канцлера ФРГ всегда будут рады видеть в РФ.

Меркель в ответ подчеркнула, что признательна Путину за совместную работу и пожелала ему успешно наладить диалог с новым канцлером Германии Олафом Шольцем.