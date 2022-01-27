Боррель позитивно оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позитивно оценил ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности.

"Реакция США обеспечивает прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе, - написал Боррель в Twitter. - Путь для переговоров с нашей стороны открыт".

По оценке главы евродипломатии, ответ НАТО говорит о том, что сложившаяся ситуация рассматривается со всей серьезностью и ответственностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам.

Главный же вопрос, то есть нерасширение НАТО в восточном направлении, остался без позитивной реакции, заключил руководитель российского внешнеполитического ведомства.