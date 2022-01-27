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Политика27 января 2022 12:03

Боррель позитивно оценил ответ США на предложения России по гарантиям безопасности

Глава евродипломатии уверен, что реакция НАТО обеспечит прочную основу для укрепления безопасности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель позитивно оценил ответ Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности.

"Реакция США обеспечивает прочную основу для укрепления безопасности и стабильности в Европе, - написал Боррель в Twitter. - Путь для переговоров с нашей стороны открыт".

По оценке главы евродипломатии, ответ НАТО говорит о том, что сложившаяся ситуация рассматривается со всей серьезностью и ответственностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что содержание ответа Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам.

Главный же вопрос, то есть нерасширение НАТО в восточном направлении, остался без позитивной реакции, заключил руководитель российского внешнеполитического ведомства.