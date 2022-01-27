В Нижнем Тагиле стало больше смертельных ДТП

В Нижнем Тагиле выросло число смертельных ДТП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году в Нижнем Тагиле на 12% выросло количество смертельных аварий по сравнению с предшествующим годом. Об этом сообщил начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

При этом, по словам руководителя городской полиции, общее число дорожных аварий в 2021 году снизилось на 10%, это довольно существенное снижение. В ДТП снизилось количество пострадавших.

В 2021 году чаще, чем в 2020 году на дорогах Нижнего Тагила ловили водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Именно такие водители чаще всего совершают серьезные ДТП, передает издание TagilCity.ru

- За повторное нарушение нами завершено 123 уголовных дела, которые направлены в суд, - резюмировал начальник полиции Нижнего Тагила.

Ибрагим Абдулкадыров подчеркнул, что в Нижнем Тагиле сотрудниками органов правопорядка проводится серьезная работа по информированию населения о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Отметим, что в январе 2022 года в Нижнем Тагиле произошло сразу 6 ДТП с участием автомобилей такси, из-за чего ГИБДД города организовано масштабный рейд на дорогах для проверки таксистов на предмет соблюдении ПДД и наличия документов на перевозку пассажиров.