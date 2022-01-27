Глава МИД Турции надеется на продолжение диалога между Россией и НАТО

Министр иностранных дел республики Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS

В Турции ожидают, что напряженность в отношениях между РФ и НАТО получится устранить при помощи диалога. Такое заявление сегодня, 27 января, журналистам сделал министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в Анкаре.

"РФ и НАТО будут обсуждать важные вопросы 12 января. Мы ожидаем преодоления напряженности посредством диалога. Мы хотим развивать наши отношения с Россией и в перспективе", - отметил он.

Также Чавушоглу сказал, что турецкие власти "даже не желают предполагать вероятность начала военных действий" между Россией и альянсом.

"НАТО не испытывает доверия к РФ, а последняя уверена, что НАТО ее окружает. Это свидетельствует о напряжении в отношениях", – заключил министр.

Кроме этого, Чавушоглу надеется, что в ходе встречи Россия - НАТО будут рассмотрены инициативы Москвы в сфере безопасности. Нужно, чтобы гарантии в этой сфере между страной и НАТО носили взаимный характер, полагает он.

Ранее Kp.ru сообщал, что в МИД РФ заявили о готовности к контрсдерживанию НАТО. Это станет ответом на аналогичную политику в отношении РФ со стороны альянса.