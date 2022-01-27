ВОЗ не видит опасности в вакцинации детей и подростков от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация от коронавирусной инфекции не опасна для детей и подростков, считают во Всемирной организации здравоохранения.

«Мы не видим каких-то тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации. Конечно, корректировка дозы, клиническое исследование – все это надо пройти. Но на данный момент сильно тревожных сигналов не поступало», – заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметила специалист, сегодня многие страны проводят вакцинацию детей и подростков, поскольку штамм «Омикрон» стал распространяться и среди этой категории населения. Сейчас уже есть случаи госпитализации детей и подростков вследствие заражения им, добавила Вуйнович.

Напомним, в ноябре прошлого года в Москве прошла третья фаза испытаний вакцины «Спутник М» для подростков. На первом этапе исследования препарата участие в нем приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.

Как писал сайт kp.ru, ранее ВОЗ не рекомендовала вакцинировать от коронавируса всех детей и подростков.