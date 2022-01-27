Лавров даст интервью по актуальным темам внешней политики ряду радиостанций 28 января

Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и международной повестки ряду радиостанций в пятницу, 28 января. Об этом сообщил в четверг, 27 января, на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства РФ Алексей Зайцев.

Как уточняется, среди радиостанций, которые примут участие в интервью с главой МИД РФ, будут Радио «Комсомольская правда», радиостанция Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

«Завтра в 11 часов в прямом эфире состоится интервью Сергея Викторовича Лаврова радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестки», - заявил замдиректора департамента министерства.

Напомним, сегодня, 27 января, Лавров сообщил, что Россия изучает ответ США на предложения по безопасности. По его словам, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьезный разговор.