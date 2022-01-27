Вице-президент Сбера рассказал о доле заразившихся омикроном сотрудников

Вице-президент Сбера назвал долю заразившихся омикроном сотрудников Фото: REUTERS

В настоящее время большинство заразившихся коронавирусом сотрудников Сбера болеют именно штаммом «омикрон». Об этом рассказал вице-президент Сбербанка Михаил Сусов. Он отметил, что доля омикрона среди положительных ПЦР-тестов в Москве на сегодняшний день достигла 92%.

«То есть основная часть заболевших Covid-19 сотрудников на текущий момент заразились именно новым штаммом «омикрон». Раннее выявление заболевания у сотрудников помогает своевременно изолироваться и начать соответствующее лечение», - рассказал KP.RU Михаил Сусов.

Вице-президент Сбера добавил, что в настоящее время банк работает в штатном режиме, однако напомнил, что клиенты, так же как и сотрудники банка, обязаны соблюдать все предписанные меры по безопасности и профилактике коронавирусной инфекции.

«Меры безопасности по ношению масок, дезинфекции и соблюдению дистанции сохранятся как для сотрудников, так и для клиентов Банка. Обслуживание в отделениях Сбера будет осуществляться в полном объеме без каких-либо ограничений», - объяснил Сусов.