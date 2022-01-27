Верховный суд России признал законным приговор за убийство убийце адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой в 2009 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд России в четверг признал законным приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, совершенном Евгенией Хасис и Никитой Тихоновым.

В ходе рассмотрения ходатайства защиты суд смягчил наказание Хасис, сократив его на один год – до 17 лет заключения. В просьбе адвокатов направить дело на новое рассмотрение было отказано. Как объяснил судья, наказание Хасис было сокращено в связи с исключением обвинения о хранении оружия – по нему истек срок давности. Приговор исполнителю убийства Тихонову остался без изменений – он осужден на пожизненный срок.

По мнению адвоката Дмитрия Аграновского, дело было рассмотрено с грубыми нарушениями, а к вердикту присяжных не стоит доверять.

Как писал сайт kp.ru, в ноябре 2009 по подозрению в совершении убийства Маркелова и Бабуровой были задержаны Никита Тихонов и Евгения Хасис, которые признались лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия. В мае 2011 года суд приговорил Тихонова к пожизненному заключению, а Хасис дали 18 лет тюрьмы.