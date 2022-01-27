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Политика27 января 2022 13:11

В МИД РФ назвали неприемлемой саму мысль о войне между Украиной и Россией

В ведомстве отметили, что Россия ни на кого нападать не собирается
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МИД РФ назвали неприемлемой саму мысль о войне между Украиной и Россией

В МИД РФ назвали неприемлемой саму мысль о войне между Украиной и Россией

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва считает неприемлемой саму мысль о войне между народами Украины и России. Такое заявление сделал заместитель главы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев в ходе брифинга в четверг, 27 января.

«Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами», - заявил замглавы департамента внешнеполитического ведомства.

Российский дипломат указал, что на сегодняшний отмечается некоторое затишье на линии соприкосновения в Донбассе, однако, как подчеркнул он, без вмешательства Запада конфликт на юго-востоке Украине давно был бы решен.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не давала поводов для новых конфликтов вокруг Украины, отметив, что перемещение российских военнослужащих в пределах российских границ, что является внутренним делом государства, и страна не будет принимать какие-либо требования Запада по данному вопросу.