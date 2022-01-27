Международные резервы России за неделю выросли до 639,6 млрд долларов, обновив исторический максимум Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные резервы России в период с 14 по 21 января 2022 года увеличились на 0,2%, достигнув рекордных показателей в 639,6 млрд долларов. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в Центробанке России.

«Международные резервы по состоянию на 21 января составили 639,6 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,2%, в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», - говорится в заявлении регулятора.

Предыдущий рекорд в 638,2 млрд долларов был зарегистрирован неделей ранее - 14 января. За прошлый год международные резервы страны выросли на 5,9%. Как сообщалось в материалах Центробанка России, международные резервы на 31 декабря 2021 года выросли на 0,1 млрд долларов и составили 630,6 млрд долларов. По данным регулятора, резервы выросли в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.