В МИД РФ заявили, что США не справляется с обеспечением безопасности в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты не справляются со своими обязанностями по обеспечению безопасности на подконтрольных территориях в Сирии, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Ни американцы, ни местные курдские власти не справляются с задачами обеспечения надежной безопасности на контролируемых ими территориях северо-востока Сирии», – сказал представитель российского МИД на брифинге.

Напомним, в декабре прошлого года на военной базе Соединенных Штатов Америки на границе Сирии и Ирака прогремело несколько взрывов.

В начале января 2022 международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, объявила о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Как писал сайт kp.ru, в Министерстве обороны России заявляли, что санкции США мешают восстановлению инфраструктуры Сирии.