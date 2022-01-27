МИД РФ сообщил о готовности эвакуировать россиян из Украины в случае эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России, комментируя вероятность эвакуации российских граждан из Украины в случае эскалации ситуации, заявили, что спецпланов нет, однако отметили, что всегда к этому готовы.

«Насколько это возможно, всегда готовы (к эвакуации). Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведется с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений», - сообщил замглавы Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Алексей Зайцев в ходе брифинга в четверг, 27 января.

Напомним, ранее Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части своих дипломатов и их семей из Украины, а также посоветовал американским гражданам на время отложить поездки в незалежную. Через некоторое время с подобным призывами выступили в Министерстве иностранных дел Великобритании, Австралии и Германии. Позже украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в стране находится под контролем и причин для паники нет.