Правительство ФРГ подтвердило встречу в "нормандском формате" в Берлине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча внешнеполитических советников глав стран «нормандского» формата по украинскому урегулированию пройдет через две недели в Берлине.

В заявлении на сайте правительства Германии, опубликованном по итогам встречи внешнеполитических советников, которое прошло в четверг, 26 января, в Париже отмечено, что участники встречи «договорились снова встретиться в Берлине через две недели».

Напомним, в минувшую среду, 26 января, в Париже прошла встреча политических советников лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе длились почти восемь с половиной часов.

Как писал сайт kp.ru, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что на состоявшейся встрече участники переговоров не смогли добиться ощутимых результатов, а прогресс «почти нулевой», однако, по его словам, есть надежда, что во время следующего раунда консультаций, который должен состояться в Берлине, получится «сдвинуть с мертвой точки» вопрос об особом статусе Донбасса.