НАТО обсуждает возможность направления подразделений в Словакию Фото: REUTERS

Североатлантический альянс обсуждает вопрос о направлении подразделения в Словакию в качестве реакции на обострение ситуации на границе Украины с Россией. Об этом в четверг, 27 января, сообщил министр иностранных дел республики Иван Корчок.

«Честно скажу, что союзники (страны НАТО) рассматривают такую возможность. Это находится на столе [переговоров]», - приводит слова главы внешнеполитического ведомства словацкая газета Pravda.

По его словам, реакция альянса логична. Как он отметил, это является частью «планирования в сфере обороны при реакции на возникшую ситуацию, которая меняется ежедневно».

Корчок уточнил, что на данный момент никаких решений по направлению в Словакию подразделений альянса не принято. «Этот вопрос возник лишь в последние часы», - заявил министр.

Напомним, сегодня, 27 января, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что содержание ответа американской стороны на предложения по гарантиям безопасности в Европе позволяет рассчитывать на серьезный разговор, однако по второстепенным темам. Как он подчеркнул, Вашингтон не дал ответа на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток.