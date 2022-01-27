В городе Ялуторовске Тюменской области началось строительство путепровода через Транссиб

Строительство путепровода через Транссиб началось в городе Ялуторовске Тюменской области. Развязка позволит соединить две части города, что улучшит транспортную доступность, сообщил в четверг на официальных страницах в социальных сетях губернатор региона Александр Моор.

«Мостовики приступили к бурению и бетонированию свай. Этот объект очень важен для города. Железная дорога «Москва – Владивосток» делит Ялуторовск на две части. В одной все объекты соцкультбыта, в другой проживает треть населения. Чтобы попасть в центр людям приходится подолгу ждать, когда откроется ж/д переезд. Эту проблему поднимали на сходах граждан, - сообщил глава региона. - Мы не раз обсуждали необходимость прямого непрерывного транспортного сообщения, когда я был в Ялуторовске с рабочими поездками. Вопросы по путепроводу присылали на прямую линию. И вот долгожданный день настал – стройка началась».

Отметим, что протяженность моста составит более 2,1 км. Его возводят в рамках реализации региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». По словам Александра Моора, построить развязку планируется за два года, первые автомобили проедут по ней в 2023 году.