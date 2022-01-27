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Общество27 января 2022 14:48

Пострадавшие при ЧС россияне смогут получать выплаты через Госуслуги с 2022 года

Переход на такой формат работы упростит процедуру подачи заявлений
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Предполагается, что "Госуслуги" упростят процедуру подачи заявлений

Предполагается, что "Госуслуги" упростят процедуру подачи заявлений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пострадавшие от ЧС россияне с 2022 года смогут получить от государства финансовую помощь через портал "Госуслуги". Как сообщили в пресс-службе МЧС, на новый порядок оказания помощи планируется перейти в первой половине года.

Как отметил замминистра МЧС Виктор Ничипорчук, в соответствии с поручением правительства Российской Федерации регионам необходимо перейти на новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению уже к концу первого полугодия 2022 года.

В пресс-службе ведомства отмечают, что переход на такой формат работы упростит процедуру подачи заявлений, автоматизирует и ускорит процесс принятия решений о назначении выплат, обеспечит индивидуальный подход к каждому заявителю.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Северском районе с 13:00 24 января введен режим ЧС. Отмечаются многочисленные обрывы ЛЭП, не работает общественный транспорт и в школах объявлен дополнительный выходной день.

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