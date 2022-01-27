Умерла Татьяна Легат, советская балерина и заслуженная артистка РСФСР

Советская балерина Татьяна Легат Фото: сайт Михайловского театра

Знаменитая советская балерина Татьяна Легат умерла в одной из московских больниц. Представительнице легендарной балетной династии было 87 лет.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 27 января 2022 года, на 88-м году жизни скончалась Татьяна Николаевна Легат», – говорится на сайте Михайловского театра.

Легат в 1953 году окончила Ленинградское хореографическое училище. После начала танцевать в Мариинском театре, в котором работала до конца 70-х годов. Балерина успела поработать педагогом-репетитором в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве и педагогом-репетитором Бостонского балета в Соединенных Штатах. С 2010 года она работала в Михайловском театре в Санкт-Петербурге.

Заслуженная артистка РСФСР известна по таким балетам как «Спартак», «Дон Кихот», «Бахчисарайский фонтан» и «Баядерка».