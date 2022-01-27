Курс рубля повысился по отношению к доллару и евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля в четверг, 27 января, повысился по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, американская валюта в ходе торгов падал на 2,03% к закрытию предыдущей сессии и достигал 77,8 рубля (снижение на 1,62 рубля). Курс евро по состоянию на 16:35 по московскому времени потерял 3,03%, упав до 86,68 рубля ( снижение 2,72 рубля).

Кроме того, индекс Московской биржи вырос в ходе торгов на 4,44%, достигнув 3506,88 пункта, а долларовый индекс РТС находился на уровне 1419,81 пункта, прибавив 7.2%.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе курс рубля упал до рекордной отметки, впервые с ноября 2020 года достигнув показателя 79 рублей за доллар.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявило намерении России снизить зависимость от доллара из-за действий США.