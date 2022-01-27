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Общество27 января 2022 16:35

Визит экспертов ВОЗ в РФ в рамках одобрения "Спутника V" запланирован на февраль 2022

В ВОЗ удовлетворены уровнем взаимодействия российского стороной
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
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Точная дата визита экспертов ВОЗ пока неизвестна

Точная дата визита экспертов ВОЗ пока неизвестна

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приезд инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V" запланирован на февраль 2022 года. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Как отмечают в ведомстве, приезд инспекции был запланирован на февраль по итогам встречи министра Михаила Мурашко с директором Департамента обращения лекарственных препаратов и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспаром. Точная дата, однако, пока не была назначена.

По сообщению Минздрава, в ходе встречи Гаспар отметил, что в ВОЗ удовлетворены уровнем взаимодействия российского стороной в рамках преквалификации вакцины "Спутник V"

Как ранее писал сайт kp.ru, затягивание процесса взаимного признания между Россией и Евросоюзом вакцин против коронавирусаи ковид-сертификатов не способствует активизации деловых контактов и поездок, заявил президент РФ Владимир Путин.