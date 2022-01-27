Финансист перечислил инвестиционные инструменты, чтобы не прогореть в 2022 году Фото: Shutterstock

Вопрос во что вкладывать деньги, чтобы не прогореть, волнует каждого. Международный финансовый аналитик Андрей Плотников дал совет, как распорядиться накоплениями в наступившем 2022 году, чтобы не только не потерять их, но и приумножить.

Россияне привыкли инвестировать в недвижимость, но сейчас это не самая лучшая стратегия. По словам эксперта, цены на квадратные метры росли последние семь-восемь лет и достигли своего пика. Скорее всего скоро начнется рецессия.

- Далее логично присмотреться к ценным бумагам. В этом вопросе лучше отдать предпочтение тому, что ликвидно и безопасно. Если хватает знаний, то стоит попробовать свои силы в этом направлении, - советует аналитик в беседе с Пятым каналом.

Можно также рассмотреть инвестиции в криптовалюту, но ее правовой статус в России не определен. Не исключено, что данный вид активов может оказаться под запретом, а возможно все будет стабильно.

- Разумнее всего вложиться в обычные зарубежные валюты и держать несколько счетов, будь то евро или доллар, - подытожил аналитик.

Тем временем экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко объяснил, почему в последнее время реальные доходы россиян стали падать. Причины он увидел не только в экономическом кризисе, который спровоцировала пандемия, сообщает NEWS.ru.

Многие эксперты рынка на этом фоне рекомендуют выбирать для инвестиций максимально стабильные активы, например золото, передает телеканал "360".