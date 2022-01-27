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Общество27 января 2022 19:17

Задержанных за нарушение погранрежима в Ростовской области журналистов отпустили

Журналистов задержали из-за того, что они находились в пограничной зоне без необходимого разрешения
Наталья СМИРНОВА
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Журналисты были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

Журналисты были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области

Фото: Александр БОЙКО

Троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области в четверг, 27 января, отпустили на свободу. Об этом рассказал один из представителей СМИ.

Как сообщил журналист Глеб Голод в Facebook, все трое задержанных были отпущены. Подробности он пообещал рассказать позже.

"Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", - написал Голод на своей страничке в соцсети.

По данным РИА Новости, журналистов задержали из-за того, что они находились в пограничной зоне без необходимого разрешения. Чтобы находиться на этой территории нужны специальные документы, которых у представителей СМИ не оказалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, в районе села Куйбышево в четверг, 27 января, были задержаны трое российских журналистов. Они оказались в непосредственной близости от границы, в связи с чем были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.