Задержанных за нарушение погранрежима в Ростовской области журналистов отпустили

Журналисты были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Фото: Александр БОЙКО

Троих журналистов, задержанных в пограничной зоне в Ростовской области в четверг, 27 января, отпустили на свободу. Об этом рассказал один из представителей СМИ.

Как сообщил журналист Глеб Голод в Facebook, все трое задержанных были отпущены. Подробности он пообещал рассказать позже.

"Нас отпустили, все в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство", - написал Голод на своей страничке в соцсети.

По данным РИА Новости, журналистов задержали из-за того, что они находились в пограничной зоне без необходимого разрешения. Чтобы находиться на этой территории нужны специальные документы, которых у представителей СМИ не оказалось.

Как ранее писал сайт kp.ru, в районе села Куйбышево в четверг, 27 января, были задержаны трое российских журналистов. Они оказались в непосредственной близости от границы, в связи с чем были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.