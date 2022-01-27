Врач-инфекционист Тимаков оценил возможность перехода NeoCov от летучих мышей к человеку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал обнаружение нового потенциально опасного образца коронавируса в Ухани.

Он был найден у летучих мышей и получил название NeoCov. Инфекционист объяснил, может ли он перейти от мышей к человеку и в какой срок возможно такое перемещение.

Евгений Тимаков не исключает, что подобный вариант событий очень реален, но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

- Пока инфекция присутствует только у летучих мышей. Но есть риски: если обстоятельства сложатся определенным образом, она смутирует и может перейти в популяцию людей, - допускает эксперт в беседе с Life.

Но даже если такой произойдет, то вовсе не факт, что болезнь получит пандемическое распространение. В природе существует множество опасных вирусов, которые не могут передаваться человеку. Возможно, NeoCov будет из их числа.

- Процесс перехода вируса от животного к человеку может занять и 100 лет, а может и неделю, — заключил инфекционист.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что «такое было, есть и будет», но если соблюдать все меры предосторожности при работе с дикими животными, то люди в безопасности.

- Коронавирусы постоянно открываются. Самое главное, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер, комментирует Пшеничная RT.

Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук в беседе с "Известиями" отметил, что данные о новых коронавирусах будут приходить к нам постоянно, но только результаты эпидемиологических исследований смогут сказать об их реальной опасности для человека.