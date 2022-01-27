Кравчук обратился к украинцам впервые после болезни

Экс-президент Украины Леонид Кравчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук впервые обратился к украинцам после сложной операции на сердце и долгой болезни. Его письменное обращение к соотечественникам зачитал в своем политическом ток-шоу на YouTube украинский журналист Дмитрий Гордон.

Экс-лидер Незалежной сообщил, что «тревогой и щемящим сердцем» следит за новостями «о возможном широкомасштабном вторжении России на Украину», и из-за них ему «хочется подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю».

«Сегодня хочу сказать самое главное: если в чьей-то больной голове зреет злодейский план захвата Украины, пусть знают: никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Никто и никогда!» - процитировал Гордон послание Кравчука.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 88-летний первый президент Незалежной еще летом прошлого перенес плановую операцию на сердце, после чего впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а потом из Киева перевезли в одну из клиник Мюнхена.

Между тем, в Москве неоднократно говорили, что никто не собирается «нападать» на соседей, российские войска дислоцированы на территории своей страны и никому не угрожают.

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