РБК: В России утвердили дорожную карту по регулированию криптовалют

Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию криптовалют Фото: REUTERS

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой в России. Карта рассчитана на период до конца 2022 года, а в подготовке документа участвовали представители профильных ведомств, в том числе Минфина и Центробанка.

Об этом со ссылкой на источник, близкий к разрабатывавшей дорожную карту межведомственной рабочей группе, сообщает РБК. Собеседник издания указал, что предложения, который вошли в этот документ, поддержали все, кроме ЦБ.

По его словам, участники дискуссий проанализировали международный опыт и выработали единое мнение: «инфраструктура крипторынка содержит преимущества и определенные риски, поэтому целесообразно реализовать концепцию регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета».

«Полный запрет невозможен и повлечет за собой уход в теневой рынок», - подчеркнул источник РБК.

Накануне об этом же говорил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Центральный банк России опубликовал свои предложения по регулированию рынка криптовалюты в стране. В частности предлагается запретить ее майнинг, обмен и обращение, блокировать операции по ее продаже за реальные деньги и запретить банкам вкладываться в «крипту». Разобраться в инициативах Центробанка «Комсомолке» помог экономист Денис Ракша.

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