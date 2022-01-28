Постпред России при ЕС напомнил Европе, что стабильные поставки газа выгодны обеим сторонам

Постпред России при ЕС Владимир Чижов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов напомнил Европе, что стабильные поставки газа выгодны обеим сторонам, а спрос на «голубое топливо», которое в странах ЕС намереваются использовать в качестве переходного энергоносителя как минимум до 2030 года, в среднесрочной перспективе возрастет в разы.

«Исходим из того, что стабильные поставки сравнительно дешевого российского голубого топлива на рынки Евросоюза на основе долгосрочных контрактов – это не только коммерческий, но и политический интерес ЕС», - сказал дипломат в интервью газете «Известия».

При этом он отметил, что Киев не впервые нагнетает ситуацию вокруг границ Украины, в том числе и с целью «всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа».

«Политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан», - подчеркнул Владимир Чижов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в случае гипотетического «вторжения России» на Украину американские власти не допустят запуск «Северного потока — 2». После его заявления глава МИД ФРГ Анналена Бербок сказала, что Берлин готов включить газопровод в список санкций.

Между тем, несколько дней назад глава МИД Австрии Александер Шалленберг сообщил, что Евросоюз работает над пакетом санкций против нашей страны в сфере экономики и финансов на случай эскалации ситуации на Украине, однако ограничения не коснутся «Северного потока — 2».

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер сказал, что рестрикции против России «уже давно малоэффективны», а закрытие балтийского газопровода обернется серьезными последствиями для Германии и Европы.

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