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В мире28 января 2022 2:37

Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь

Ранее гражданку России и ее девятимесячного ребенка объявили в розыск в мексиканском штате Веракрус
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мексиканская полиция разыскивала пропавшую без вести Гражданку России с маленьким ребенком

Мексиканская полиция разыскивала пропавшую без вести Гражданку России с маленьким ребенком

Фото: REUTERS

Пропавшая «без вести» вместе с девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус россиянка нашлась – женщина вышла на связь с посольством России в Мексике. Об этом сообщил журналистам заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский. Он уточнил, что ни самой женщине, ни ее ребенку ничего не угрожает.

«Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет. Причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт», - приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее стало известно, что 25 января комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск 34-летнюю гражданку России Татьяну Минееву и ее маленькую дочь, которая имеет мексиканское гражданство. Поиски беглянки с малышкой велись также и по линии прокуратуры штата.

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