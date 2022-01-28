Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь

Мексиканская полиция разыскивала пропавшую без вести Гражданку России с маленьким ребенком Фото: REUTERS

Пропавшая «без вести» вместе с девятимесячной дочерью в мексиканском штате Веракрус россиянка нашлась – женщина вышла на связь с посольством России в Мексике. Об этом сообщил журналистам заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский. Он уточнил, что ни самой женщине, ни ее ребенку ничего не угрожает.

«Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет. Причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт», - приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее стало известно, что 25 января комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести объявила в розыск 34-летнюю гражданку России Татьяну Минееву и ее маленькую дочь, которая имеет мексиканское гражданство. Поиски беглянки с малышкой велись также и по линии прокуратуры штата.

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