Глава МИД ФРГ: Никакого расширения НАТО на Восток не предвидится

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что на сегодняшний день НАТО не собирается принимать Украину в свои ряды. По ее словам, «все, в том числе и Россия, знают»: вопрос о вступлении этой страны в Альянс «не значится в повестке дня».

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским министром иностранных дел (Сергеем Лавровым – прим. ред.) по поводу того, что нам вообще не о чем спорить», - сказала Бербок в интервью немецкой медиагруппе FUNKE.

При этом глава МИД ФРГ отметила, что жители Донбасса уже несколько страдают от войны.

«Об этом речь, а не о непосредственном вступлении в НАТО», - указала она, добавив, что сейчас «самая важная задача» – добиваться реализации минских договоренностей, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в регионе.

К слову, на днях стало известно, какую военную помощь Германия предоставит Украине. Пять тысяч касок.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова с Анналеной Бербок, в ходе которых она заявила, что альтернативы добрым отношениям между двумя странами не существует.

Лавров же сказал, что Москва не может принять никаких требований по поводу действий своих войск и собственной армии, поскольку все маневры проходят исключительно внутри страны, а под «эскалацией», о которой говорят на Западе, имеется в виду наличие российских войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке. Этим, как подчеркнул дипломат, занимается каждое государство.

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