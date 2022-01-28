Что произошло в ночь на 28 января

«КП» – о последних новостях на утро 28 января 2022 года Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 28 января, Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе сил, которые ранее были стянуты к границе между двумя республиками из-за конфликта военнослужащих и перестрелки. Кроме того, стало известно, что число раненых с обеих сторон возросло до 17 человек. Ранее сообщалось о 15 пострадавших и одном погибшем.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами назвал бедность ключевой проблемой нашей страны, поскольку именно с низкими доходами россиян, по его словам, связаны и проблемы здоровья, и преступности, и многие другие проблемы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне сообщил, что пособия инвалидам и семьям с детьми с 1 февраля будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия по беременности, а также при рождении ребенка, увеличится размер материнского капитала на первенца. Он будет составлять 524 тысячи рублей вместо 484 тысяч. На второго и последующего детей размер маткапитала составит 693 тысячи рублей.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов напомнил Европе, что стабильные поставки газа выгодны обеим сторонам. Он также подчеркнул, что политизация украинского вопроса «в равной степени противоречит экономическим интересам нашей страны и ЕС и вредна для бизнеса и простых граждан».

Тем временем заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину проект газопровода «Северный поток — 2» будет остановлен. Она добавила, что Штаты с союзниками также едины и в том, что «предпочитают дипломатию», но при этом «мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата».

О «расплате» говорил и пресс-секретарь госдепа Нед Прайс. Отвечая на просьбу журналистов рассказать о возможных действиях американской администрации в случае гипотетического размещения российских ракет на Кубе, он заявил, что если Россия решит разместить свои войска или вооружения в Латинской Америке, то Соединенные Штаты дадут решительный ответ. Правда, пока Вашингтон, по его словам, считает заявления о такой возможности «пустыми угрозами».

«Омикрон» прочно захватывает позиции в поликлиниках, детсадах, школах — все больше детей на карантине, все больше вызовов у педиатров с каждым днем. По данным Департамента здравоохранения Москвы, за две недели число заболевших ковидом детей выросло в 14 раз. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Александр Горелов рассказал «КП», почему приходится госпитализировать малышей и подростков, а также перечислил самые опасные последствия «омикрона» у детей.

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