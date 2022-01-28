Финансист Бабин спрогнозировал укрепление рубля до конца зимы

Рубль укрепится по отношению к доллару, если сократится дисконт за геополитические риски, Фото: REUTERS

Рубль укрепится до конца зимы, если сократится дисконт за геополитические риски, резко подскочивший в последний месяц. Об этом заявил агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По его оценке, при благоприятных обстоятельствах курс рубля вырастет до 72-76 за доллар.

Это связано с высокой котировкой нефти. По словам Бабина, при текущей цене Brent доллар должен быть не дороже 67 рублей. Но укрепления российской валюты до такой планки не ожидается, так как ростом стоимости сырья неизбежно следует ее падение из-за снижения спроса, уточнил финансист.

Как ранее писал сайт kp.ru, в случае эскалации конфликта на Украине рубль может просесть на 20% - до 85 - 90 рублей за доллар. Такой прогноз опубликовали аналитики инвесткомпании "Ренессанс Капитал".

По мнению экспертов, серьезные последствия будут для всех российских финансовых рынков. Упадут акции, подешевеют облигации. А Центробанку придется срочно вмешиваться и принимать «экстренные меры», чтобы стабилизировать ситуацию.