Врач назвал два симптома коронавируса, которые редко встречаются при "омикроне"

В отличие от других штаммов, многие больные "омикроном" не теряют обоняния Фото: Мария ЛЕНЦ

При заражении "омикроном" пациенты значительно реже сталкиваются с такими симптомами коронавируса как потеря обоняния и затрудненное дыхание. Об этом рассказал радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы, - уточнил эксперт. - При "дельте" это встречалось уже реже, а при "омикроне" потеря обоняния – это редкость".

Нехарактерность затрудненного дыхания для "омикрона" объясняется тем, что при других штаммах вирус поражал сами легкие, в то время как теперь в большинстве случаев он останавливается в бронхиолах.

"Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание", - отметил Водовозов.

Как ранее писал сайт kp.ru, иммунолог Владимир Болибок заявил, что от других штаммов коронавирусной инфекции "омикрон" можно отличить по отсутствию боли в груди и нескольким другим признакам.

В частности, для "омикрона" характерны сильная боль в горле, заложенность носа и сухой кашель. Зачастую это сопровождается высокой температурой, сильной слабостью и головной болью, перечислил эксперт.