МВД Киргизии возбудило уголовное дело о "преступлении против мира" после перестрелки с Таджикистаном Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Киргизии возбудило уголовное дело по статье «преступление против мира» после столкновений на границе с Таджикистаном. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело по статье 402 УК КР (преступление против мира) возбуждено ОВД Баткенского района. В отношении пострадавших, которые получили ранения, назначены судебно-медицинские экспертизы», - говорится в заявлении пресс-службы.

В министерстве заявили, что пограничная служба Таджикистана, применив огнестрельное оружие, совершила нападение на участки Кум-Мазар, Чыр-Добо, Дахма в селе Кок-Таш Баткенского района, где проживают мирные граждане, а также на участок Торт-Коч в селе Орто-Боз и на здание войсковой части 707 Внутренних войск Киргизии в селе Кок-Таш.

Отмечается, что в результате инцидента были повреждены дома, а также здание войсковой части № 707. Ранения получили военнослужащие, а также один гражданский.

Напомним, в четверг, 27 января, на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими. К месту происшествия стали стягивать дополнительные силы, а также тяжелую технику и личный состав, начались обстрелы. Киргизские власти начали эвакуацию местных жителей окрестных селений. В результате инцидента с обеих сторон пострадали по меньшей мере 17 человек, один погиб.