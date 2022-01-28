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Экономика28 января 2022 6:54

Президент Молдавии назвала условие отказа от покупки российского газа

Президент Молдавии Санду хочет, чтобы "Газпром" не контролировал "Молдовагаз"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Президент Молдавии Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду

Фото: REUTERS

Молдавия могла бы закупать газ у другого поставщика, если бы ситуация на энергетическом рынке была лучше, заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика, - подчеркнула Санду. - Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом".

По ее словам, Молдавии приходится находить средства для оплаты задолженности за газ и решать проблемы "Молдовгаза", чтобы не остаться зимой без голубого топлива.

Напомним, "Газпрому" принадлежит 50% акций "Молдовгаза", который был создан в 1999 году для решения вопроса поставок газа в Молдавию.

Как ранее писал сайт kp.ru, письмо российского холдинга "Газпром" властям Молдавии с требованием погасить долг за поставки газа расценивается правительством республики как недружественный жест. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

В связи с угрозой прекращения поставок комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала компанию "Молдовагаз" рассчитаться с российским холдингом за поставки газа до конца 20 января 2022.