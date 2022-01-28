Президент Молдавии назвала условие отказа от покупки российского газа

Президент Молдавии Майя Санду Фото: REUTERS

Молдавия могла бы закупать газ у другого поставщика, если бы ситуация на энергетическом рынке была лучше, заявила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TV8.

"Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика, - подчеркнула Санду. - Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом".

По ее словам, Молдавии приходится находить средства для оплаты задолженности за газ и решать проблемы "Молдовгаза", чтобы не остаться зимой без голубого топлива.

Напомним, "Газпрому" принадлежит 50% акций "Молдовгаза", который был создан в 1999 году для решения вопроса поставок газа в Молдавию.

Как ранее писал сайт kp.ru, письмо российского холдинга "Газпром" властям Молдавии с требованием погасить долг за поставки газа расценивается правительством республики как недружественный жест. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

В связи с угрозой прекращения поставок комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии обязала компанию "Молдовагаз" рассчитаться с российским холдингом за поставки газа до конца 20 января 2022.