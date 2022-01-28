Медведев заявил, что в России нет предпосылок для повторения казахстанских событий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России нет предпосылок для повторения событий, которые произошли в Казахстане в начале января текущего года. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы», - пояснил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что в России сложилось «эффективное государство», способное «отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства».

Тем не менее, политик указал на то, что произошедшие в Казахстане стало серьезным уроком, который имеет «не только внутриказахстанское значение». По его словам, это вопрос и региональной безопасности.

Напомним, начало текущего года в Казахстане ознаменовалось протестами массового характера, которые позже переросли в беспорядки. Накануне, 27 января, президент республик Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в стране полностью пришла в норму.