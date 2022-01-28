Центробанк заявил, что майнинг угрожает экономике и гражданам России

В Центробанке считают, что майнинг опасен для российской экономики Фото: REUTERS

В Центробанке убеждены, что институционализация майнинга представляет серьезную угрозу для российской экономики и граждан России. Об этом сообщает ТАСС.

"Майнинг напрямую не относится к компетенции Банка России, тем не менее мы видим большие риски от институционализации майнинга, поскольку данная деятельность создает значимые угрозы для экономики страны и граждан", - подчеркнули в ЦБ.

Как ранее писал сайт kp.ru, ЦБ выступил за полный запрет майнинга, выпуска, обращения и обмена криптовалютами. Причиной такого предложения регулятор назвал значительные риски для российского финансового рынка от использования цифровых валют.

Министерство финансов РФ выступает против запрета и направило на рассмотрение правительства концепцию регулирования рынка криптовалют.

Российский лидер Владимир Путин призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению в вопросе регулирования криптовалют.