Белоруссия повысит тарифы на транзит российской нефти на 7,4% с 1 февраля 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссия повысит тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 7,4%. Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля текущего года. Об этом говорится в документе, опубликован в пятницу, 28 января, на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению, тарифы на транзит российской нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» увеличат на 7,4%. Так, прокачка за 1 тонну нетто без НДС по маршруту в польском направлении Унеча - Адамова Застава будет составлять 418,30 рублей, а в украинском направлении Унеча - Броды обойдется в 179,65 рублей.

Тем временем, российская компания «Газпром» сообщила, что в этом году за транзит газа через Белоруссию заплатит примерно 250 миллионов долларов, а всего через республику будет прокачано голубого топлива примерно на 2,44 млрд долларов.

Напомним, в ноябре прошлого года Белоруссия приостановила прокачку через нефтепровод «Дружба» в Польшу из-за ремонта. Прокачка была приостановлена на три дня.