Террористы обстреляли международный аэропорт Багдада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный аэропорт Багдада подвергся террористическому обстрелу.

Как передает в пятницу, 28 января, телеканал Al Jazeera со ссылкой на иракские источники в сфере безопасности, по международному аэропорту столицы Ирака были выпущены шесть ракет, некоторые из которых, как сообщается, упали недалеко от взлетно-посадочной полосы и здания взлетной гавани. Подробности произошедшего выясняются.

Напомним, 16 января в центре столицы Ирака произошло два взрыва. Первый из них прогремел на обочине дороги возле банка «Джихан». Как сообщалось, взрывное устройство было заложено на площади Аль-Ватик в Карраде. Взрыв нанес серьезный ущерб витрине банка, а также повредил припаркованную рядом машину. Второй взрыв прогремел вскоре после первого. Устройство сработало около Национального театра, нанеся ущерб складам магазинов.