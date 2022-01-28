Глава МИД Франции заявил, что возможные санкции против России коснутся "Северного потока - 2"

Глава МИД Франции не исключил блокировку "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Санкции против России, подготовленные Евросоюзом на случай вторжения России, предусматривают ограничения против газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио RTL.

"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток – 2", уточнил Ле Дриан.

По его словам, это только одна из предполагаемых мер. Эскалация ситуации несет для России серьезные риски, подчеркнул глава министерства иностранных дел (МИД) Франции.

Как писал сайт kp.ru, в Белом доме заявили, что "вторжения" России на Украину можно ожидать уже в этом месяце. При этом в Кремле неоднократно говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие заявление голословными.