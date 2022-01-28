CNN назвал неудачными переговоры Байдена с Зеленским

Состоялся телефонный разговор между президентами США и Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, состоявшиеся в четверг, 27 января, нельзя назвать успешными, сообщил CNN.

По данным источника издания в украинском правительстве, беседа лидеров двух государств "прошла нехорошо". Стороны, в частности, не смогли сойтись в оценке угрозы "вторжения" России. Байден заявил в ходе разговора, что Штаты не намерены поставлять Украине высокотехнологичные вооружения и перебрасывать туда американских солдат.

Кроме того, глава Белого дома подчеркнул, что не планирует вводиться превентивные антироссийские санкции. По вопросу вступления Украины в НАТО разговор сторон не привел ни к какому прогрессу.

Высказывания о возможном "вторжении" РФ на территорию украины всё чаще звучат в последнее время от западных коллег. Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявлял, что утверждения о российском вторжении - это пустое и безосновательное нагнетание напряженности.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что представитель Кремля сравнил нынешние отношения России и Запада с холодной войной.