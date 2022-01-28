Лавров о возможных санкциях против него: "Я что, недостоин что ли?"

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: YouTube

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" иронично ответил на вопрос о возможных санкциях против российского лидера Владимира Путина.

Министр отреагировал на реплику журналиста, указавшего на намерение Соединенных Штатов Америки вводить рестрикции против всего правительства России и "даже" против Лаврова.

- Что значит "даже"? Я что, недостоин что ли? — спросил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что призывы Вашингтона к введению санкций в отношении руководства России, в том числе главы государства Владимира Путина, политически деструктивны, однако не болезненны.Как отметил Песков, предлагающие подобные ограничительные меры конгрессмены и сенаторы США «говорят о заморозке активов представителей российского руководства, банковских счетов, движимости, недвижимости», однако, по его мнению, они плохо владеют темой. Песков напомнил, что для «представителей высшего руководства и для чиновников это давным-давно было запрещено».