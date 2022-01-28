Лавров заявил, что новые санкции США против России приведут к разрыву отношений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый пакет санкции Соединенных Штатов против России будут эквивалентны разрыву отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Тот пакет санкций, сопровождающийся полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», – сказал глава МИД России в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, ранее газета Bild сообщила, что новые санкции против России в случае эскалации украинского кризиса предлагает США. Речь идет о сокращении дипломатических контактов и ограничениях в области экспорта сырья и оружия.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналистов о том, почему Вашингтон до сих пор не ввел санкции против России. Как отметил представитель Белого дома, на данный момент для этого еще не пришло время.