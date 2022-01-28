Лавров рассказал о начале "витка дипломатического бодания" России и США

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Высылка российских дипломатов из Соединенных Штатов и зеркальные ответные меры начались с инициативы Вашингтона, озвученной в декабре 2016 года. Об этом рассказал в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" глава МИД России Сергей Лавров в пятницу, 28 января.

"В декабре 2016 года я крайний раз был в Вашингтоне. И там как бы мимоходом, прощаясь, заместитель госсекретаря сказал моему заместителю: "да, мы думаем, как оптимизировать функционирование наших дипмиссий". Они говорят - у нас дипломаты работают заграницей по 3 года, поэтому мы решили, что и вам тоже скажем о необходимости для ваших дипломатов следовать этому сроку", - рассказал Лавров.

По его словам, никто не дал внятного ответа, почему такое "особый эксперимент" решили проводить именно на российских дипломатах.

"И тогда начался виток нашего дипломатического бодания", - заключил Лавров.

По его словам, российская сторона предлагает "обнулить" все связанные с этим решения. В том числе, России необходимо вернуть пять объектов дипсобственности, а отменить высылку десятков дипломатов с семьями, уточнил Лавров.

"Посмотрим - в ближайшие пару недель должна быть встреча. Со стороны США сейчас идет прям торг - для посла всегда нужно 12 человек для обслуживания. Мы объясняем - что квота, которая согласована, 455 человек для нас и для них, - уточнил глава МИД России. - Она с нашей стороны отражает жест огромной доброй воли. Потому что в эти 455 включены 150 сотрудников нашего представительства при ООН, которые вообще не имеют отношения к двусторонним связям".

Министр подчеркнул, что американских партнеров предупредили о дальнейшем "выравнивании присутствия", если "хамство будет продолжаться".

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