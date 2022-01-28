Лавров: о деэкскалации России говорят страны, чьи военные базы "распластались кругом" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров о деэкскалации говорят представители той страны, чьи военные базы «распластались кругом».

«Когда мы стоим на своей собственной территории, а американцы в Совбезе ООН собираются рассматривать, почему мы не хотим заниматься деэкскалацией. А это говорят представители той страны, чьи военные базы распластались кругом», - заявил российский министр в интервью российским радиостанциям, отметив, что Россия не находится «нигде без приглашения государства».

Лавров отметил, что Россия «долгие десятилетия выбирали путь дипломатии», результатом чего были договоренности Астаны и Стамбула.

Как писал сайт kp.ru, Лавров также в своем интервью заявил, что Москва не хочет войны.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.