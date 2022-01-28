Данилко прокомментировал исполненную Сердючкой песню про Бандеру

Певец Андрей Данилко назвал импровизацией исполнение песни об организаторе запрещенного в РФ украинского националистического движения Степане Бандере

Украинский артист Андрей Данилко, более известный зрителям в экстравагантном образе Верки Сердючки, в интервью изданию Страна.ua рассказал, что спетая им со сцены юмористической передачи "Дизель шоу" композиция "Отец наш - Бандера, Украина - мать" была частью импровизации, вдохновленной тик-токерами.

"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того... Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись", — уточнил артист.

По словам пародиста, он и не пытался вкладывать в исполнение этой песни какой-либо политический или военный контекст.

"Я еще понимаю, если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан и как-то декларировал это. Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию", - подчеркнул Данилко.

Певец убежден, что в его выступлении нет ничего скандального. А скандалы делают те, кому это надо. По его мнению, именно эти люди и вырывают из контекста фрагменты и используют их так, как им нужно.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в 1 января 2022 года в Киеве беглые оппозиционеры из Белоруссии вышли на факельное шествие, чтобы воспеть Бандеру.