Лавров заявил, что США и Россия "играют в разные игры": "У них - бейсбол, у нас - чижик, лапта"

Сергей Лавров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанций "Комсомольская правда", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва" заявил, что РФ и Соединенные Штаты Америки "играют в разные игры". Так он ответил на вопрос о российско-американских переговорах о гарантиях безопасности

- Если они настаивают, что они не изменят отношения, мы - тоже свою не изменим. У них позиция основана на фальшивых доводах, наша - над тем, что все подписались. О чем еще договариваться, если они старые решения саботируют и перевирают? А что касается "мячей", то мы - в разные игры играем. У них - бейсбол, у нас - чижик лапта, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

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Ранее директор Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности усиления присутствия НАТО на Востоке. Как отметил российский дипломат, такая риторика создает негативный фон для переговоров по гарантиям безопасности. Он отметил, что НАТО объясняет свои действия на на восточном фланге угрозой, которую Россия якобы представляет странам альянса. Однако при этом у границ РФ, по словам Зайцева, постоянно пролетают самолеты-разведчики НАТО, а силы альянса отрабатывают атаки на российские объекты