Лавров заявил, что работа по программе Союзного государства завершится в ближайшие 2-3 года Фото: кадр из видео

Работа по программам Союзного государства России и Белоруссии должна завершиться в течение ближайших 2-3 лет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Есть одобренные 28 союзных программ. Документы рамочные, они предполагают работу, которая началась. Предполагает наполнение правовыми решениями. Это значительный шаг к консолидации материального базиса, и в ближайшие 2-3 года эта работа должна завершиться», – сказал дипломат в ходе большого интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Лавров отметил необходимость выравнивания прав россиян в Белоруссии, в частности, предоставления медицинских услуг. Он также обратил внимание, что в случае унификации уголовного законодательства будут случаи арестов белорусов в России и россиян в Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ. Также они утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.