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Политика28 января 2022 9:18

Лавров сомневается, что США помогут выполнению Минских соглашений

Москва будет удовлетворена признанием Вашингтоном автономии Донбасса, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
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Лавров сомневается, что США помогут выполнению Минских соглашений Фото: кадр из видео

Лавров сомневается, что США помогут выполнению Минских соглашений Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты вряд ли помогут урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, несмотря на свои заявления, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Байден сам сказал, что он хочет помочь выполнению Минских договоренностей, включая предоставления автономии Донбассу. И Блинкен мне подтверждал готовность поддерживать этот формат. Мы будем удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», – сказал глава российского МИД в интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров заявил, что Россия не возражает против участия США в урегулировании украинского кризиса. При этом министр уточнил, что условием такого участия должно быть побуждение Вашингтоном Киева к выполнению Минских соглашений.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона содействовать реализации Минских соглашений по Донбассу.

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