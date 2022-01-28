Лавров сомневается, что США помогут выполнению Минских соглашений Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты вряд ли помогут урегулированию конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений, несмотря на свои заявления, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Байден сам сказал, что он хочет помочь выполнению Минских договоренностей, включая предоставления автономии Донбассу. И Блинкен мне подтверждал готовность поддерживать этот формат. Мы будем удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится», – сказал глава российского МИД в интервью четырем российским радиостанциям: «Комсомольская правда», Sputnik, «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Как писал сайт kp.ru, ранее Лавров заявил, что Россия не возражает против участия США в урегулировании украинского кризиса. При этом министр уточнил, что условием такого участия должно быть побуждение Вашингтоном Киева к выполнению Минских соглашений.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен подтвердил готовность Вашингтона содействовать реализации Минских соглашений по Донбассу.