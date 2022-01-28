Лавров сообщил, что посольство РФ требовало объяснений о блокировке телеканала RT в Германии Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российское посольство в Берлине требовало объяснений о блокировке телеканала RT в Германии, уточнив, что по данному вопросу иду процедуры, которыми занимается региональный регулятор Берлин-Бранденбург.

«Наши юристы смотрели на прецеденты с похожей ситуацией сталкивался концерн "Аксель Шпрингер", но им выдали разрешение. Здесь главное - немцы пытаются свое внутреннее уложение выше своих обязательств конвенции о трансграничном вещании. И регуляторы хотят поставить выше свои внутренние процедуры», - заявил он.

Лавров выразил мнение, что делегация Министерства иностранных дел Германии услышала Москву, отметив, что у него будет вскоре телефонный разговор Анне-Лене Бербок, и он об этом напомнит.

Как писал сайт kp.ru, блокировка телеканала RT DE произошла 16 декабря - в день запуска канала, когда шла прямая трансляция эфира. Напомним, главный редактор телеканала Маргарита Симоньян заявила, что канал должен был работать круглосуточно. Отмечалось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.