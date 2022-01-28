Нуланд предложила прокачивать водку через «Северный поток-2»

Замгоссекретаря США не согласилась с мнением, что газопровод можно уже вводить в эксплуатацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в шутку сказала, что если бы по трубопроводу «Северный поток - 2» из России на Запад потекла вместо природного газа водка, это было бы неплохо. Таким образом она отреагировала на замечание журналиста Мэтта Ли о том, что газопровод уже готов к прокачке чего угодно, не только газа, но оливкового масла и водки.

«Водка - это было бы неплохо», - отметила с улыбкой замгоссекретаря США.

Однако, замгоссекретаря США не согласилась с мнением, что газопровод можно уже вводить в эксплуатацию. «Мэтт, он ещё не готов к включению. Он ещё не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован», - заявила она.

«Северный поток - 2» она оценила словами американского сенатора Теда Круза, который назвал состояние газопровода «куском металла на дне океана».

Напомним, накануне Нуланд заявила, что США не позволят запустить «Северный поток - 2» в случае «вторжения» России на Украину