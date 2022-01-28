Лавров заявил об отсутствии оснований для обвинения России в отравлении Навального Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Запада нет оснований обвинять Москву в отравлении Алексея Навального, отметив, что все это затеяно с целью провокации.

Глава МИД РФ обратил внимание на отсутствие доказательств, указав на то, что когда российская сторона требует доказательств от - «говорят, нет, мы не хотим это предоставлять».

«В документе ОЗХО сказано - там нет ничего про "Новичок", а формулу никому они не дали. А именно в формуле содержиться доказательство того, что это правда или ложь. У Запада нет никаких оснований нас обвинять», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью с радиостанциями.

Лавров также напомним, что отправляющие вещества в крови блогер начали «появляться» после того, как в немецкой клинике Шарите ничего запрещенного не обнаружили, а позже в клинике Бундесвера нашли. «Всего за три дня. ... нельзя не имея технологий за три дня найти такие отравляющие вещества в крови», - отметил он.

«Вы нас обвиняете в убийстве, а информация секретная? Да у вас таких технологий быть не должно, если вы соблюдаете конвенции», - добавил российский министр.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия, Великобритания, Швеция и Франция так и не предоставили через Организацию по запрещению химического оружия никаких запрошенных Москвой данных по Навальному.

Глава МИД России Сергей Лавров дал большое интервью сразу четырем российским радиостанциям: «Комсомольской правде», «Sputnik», «Эхо Москвы» и «Говорит Москва».

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