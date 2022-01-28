Блинкен удивил Лаврова перед приватным разговором: "Если что, то там наши будут"

Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен удивил министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в Женеве, неожиданно заявив, что "там будут наши". Соответствующее заявление Лавров сделал в большом интервью сразу четырем российским радиостанциям: "Комсомольской правде", "Sputnik", "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".

"Я ничего ему не говорил. Он потом мне один на один сказал - "Если что, то там наши будут...". Это было достаточно странно для меня было. Мы с ним обсуждали исключительно гарантии безопасности", - поделился Лавров.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию интервью.

Напомним, встреча главы российского МИД Сергей Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась в Женеве 21 января 2022 года. Диалог между сторонами был закрыт от прессы, и продлился полтора часа. Как отметил российский дипломат, примерно столько стороны и планировали общаться.